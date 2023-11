Mãe de fã que morreu em show de Taylor Swift é hospitalizada após receber notícia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adriana Benevides, mãe de Ana, a jovem de 23 anos que morreu durante o show de Taylor Swift no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (17), teve que ser hospitalizada após receber a notícia da morte da filha. Ela soube do falecimento de Ana Clara através de uma ligação feita por Daniele Menin, amiga da jovem que também estava presente no evento. As informações são do G1.

Após a chamada, a mãe de Ana Clara passou mal e foi levada ao hospital, onde recebeu cuidados médicos. "Está todo mundo em choque, queremos logo ela aqui. A família foi avisada pela amiga, por uma ligação. A mãe dela passou mal, fui com ela para o hospital, ela está medicada. Só Deus para nos dar força, nossa menina voltou para os braços dele", relatou um parente.

Ana Clara Benevides passou mal na segunda música do show da norte-americana e chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Ana vivia em Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul, onde concluía a faculdade. Segundo o pai, ela tinha muitos planos para o futuro e estava guardando dinheiro.