A Fazenda 15: André Gonçalves, Alicia X e Shayan estão na roça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - André Gonçalves, Alicia X e Shayan estão na roça e disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record). Um dos três participantes será mais um dos eliminados da atual edição do reality show e deixa a competição nesta quinta-feira (23). Cezar Black venceu a prova do fazendeiro e se salvou da berlinda.

Alicia X, Cezar Black e Shayan foram indicados na votação desta terça-feira (21) e se enfrentaram no desafio do dia. André Gonçalves já estava na roça por ter sido indicada em uma dinâmica especial do Poder da Chama.

Na prova do fazendeiro, realizada nesta quarta-feira (22), o trio precisou de agilidade e memória. Eles precisavam encontrar ofertas de produtos em um grande painel, após passarem por um corredor de obstáculos. Os peões tinham que acertar o maior número de combinações - quem acertasse mais, ganhava mais pontos e, consequentemente, era o vencedor. Foram realizadas três rodadas.

Empolgada com a agilidade dos jogadores, Galisteu anunciou que seria feita um quarto turno - neste momento, Black e Alicia estavam praticamente empatados na liderança, enquanto Shayan em desvantagem. Por fim, o ex-BBB levou a melhor, cravando 1600 pontos.

O fazendeiro da semana terá o direito de mandar um peão diretamente para a roça na formação da próxima berlinda. A votação oficial da roça é realizada pelo site R7, e pede que o espectador escolha quem ele deseja que siga no reality.

