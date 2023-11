Bruna Biancardi fala sobre assalto a sua casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Biancardi, 29, desabafou ao comentar o assalto a sua casa no início de novembro. A mãe de Mavie, fruto da relação com Neymar, contou que o episódio acabou redobrando os cuidados com ela e com sua família.

A influenciadora contou que a família ainda está entendendo tudo o que aconteceu - no momento do assalto, apenas os seus pais estavam em casa. "Quero falar que está tudo bem. Não apareço aqui desde que aconteceu aquele assalto na minha casa. Mesmo não estando lá, a gente ainda tá absorvendo as coisas. Minha família estava lá, meus pais estavam lá"

Segurança redobrada. "Eu redobrei a nossa segurança, redobrei o cuidado ao falar algo aqui no Instagram, porque a gente teve acesso a conversas dos criminosos antes [do assalto], e eles viam muita coisa que eu postava aqui, muita coisa que eu tinha, que eu mostrava, que recebia"

"Dá um certo receio de continuar mostrando aqui a nossa vida, então tenho que encontrar um equilíbrio entre compartilhar as coisas com vocês e não expôr outras pessoas, com cuidado", Bruna Biancardi.

Prioridade é a filha, Mavie. "Estou mergulhando de cabeça na maternidade, ficando todo o tempo que eu posso com a Mavie. Ela tá tendo cólica, que é bem complicado, quem já teve filho sabe que essa fase é chatinha. Aí estou parando de comer algumas coisas pra ver se é isso".

O CASO

No dia 7 de novembro, a casa da influenciadora foi assaltada.

Três homens armados entraram na residência, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Um deles, de 20 anos, foi preso em flagrante. Outro já foi identificado, e a Polícia Civil de Cotia investiga a identidade do terceiro.

Eles roubaram bolsas, relógios e joias. Ainda segundo a SSP, os criminosos renderam duas vítimas de 50 e 52 anos na casa. O caso foi registrado no 2º DP de Cotia.

Conforme informações do Hoje em Dia (Record), os funcionários e os pais de Bruna forma feitos de reféns na invasão.