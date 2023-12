Príncipe Harry e Meghan Markle são cortados do casamento de padrinho do filho

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Harry e Meghan Markle ficaram mais uma vez de fora de uma lista de convidados de um evento relacionado a família real. Segundo o jornal britânico The Sunday Times, o aristocrata inglês Hugh Grosvenor preferiu as presenças do rei Charles 3º e do príncipe William do que dos compadres na seu casamento em junho de 2024. Isso mesmo Hugh é um dos padrinhos do primogênito do príncipe e a atriz, Archie, 4, e cortou a dupla da celebração.

A situação ainda é mais constrangedora para o amigo de infância de Harry e William porque ele é afilhado do monarca e, teria sido aconselhado a tomar uma decisão difícil: tirar o caçula e mulher da lista. Com uma fortuna estimada em £ 9,42 bilhões, mais de 58,2 bilhões de reais, Grosvenor trabalha com vendas de imóveis e foi um dos convidados diretos da cerimônia de coroação de Charles 3º.

De acordo com a reportagem, ele está na torcida para que a família se acerte no Natal. A futura esposa dele é Olivia Henson, também próxima da família real, e não queria ter problemas na cerimônia. "O Hugh é um dos poucos amigos em comum do William e do Harry que manteve vínculos e diálogos com os dois [após a renúncia de Harry às suas funções na realeza, em janeiro de 2020]. Ele gostaria que a dupla se entendesse, mas compreendeu que isso provavelmente não vai acontecer antes do casamento", disse uma fonte próxima ao empresário.

Os representantes de Harry e Meghanarkle ainda não se pronunciaram em público sobre a ausência dos nomes deles na lista de convidados do casamento. Em resposta aos questionamentos da imprensa internacional sobre a ausência do casal na lista dos convidados já anunciada, um assessor pessoal de Hugh Grosvenor afirmou: "Não estamos em posição de comentar a lista de convidados".