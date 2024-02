Silvio Santos faz rara aparição em salão de beleza e exibe novo visual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ele está de volta? Após fazer rara aparição no dia após o nascimento de seu neto, Silvio Santos foi registrado no salão de beleza de Jassa Santos, que frequenta há mais de 40 anos, nesta quinta-feira (1). Desde seu afastamento da televisão, o apresentador vive de maneira reclusa ao lado da família e foi visto poucas vezes.

O apresentador coloriu os cabelos grisalhos e mudou o visual que exibia nos poucos registros em que aparecia desde seu afastamento da televisão.

O cabeleireiro fez o registro em suas redes sociais. Seu filho, Robson Jassa, também compartilhou uma foto. "Hoje a tarde foi animada com Silvio aqui no salão se cuidando com meu pai. Ele está ótimo! Estávamos com muita saudade", escreveu Robson.

Silvio também encontrou o jornalista Milton Neves, que compartilhou registros do encontro nas redes sociais. "Eu penteei Silvio Santos, ninguém vai acreditar", brincou ele.

O jornalista também escreveu sobre o apresentador: "Muito lúcido, humilde e até me deu conselhos de como vencer meus momentos, de como vencer minha já crônica depressão".