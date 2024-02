Ana Paula Minerato desmaia antes de desfile, se recupera a tempo e entra na avenida pela Gaviões

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Paula Minerato, 32, deu um susto em quem acompanhava a preparação da Gaviões da Fiel para desfilar na madrugada deste domingo (11) no Carnaval de São Paulo. Pouco antes de entrar na avenida representando a escola, ela desmaiou na concentração.

A musa precisou ser atendida pelo serviço de atendimento móvel de urgência, mas se recuperou rapidamente. Ela desfilou sem deixar o público do Sambódromo do Anhembi perceber o que havia ocorrido, com sua fantasia de Deusa do Amor.

Coberta de vermelha e com tapa-seios em forma de coração, Ana Paula diz que o figurino representa seu amor pela escola. "O tema que o carnavalesco deu para a minha fantasia é Deusa do Amor, simboliza o amor pelo infinito, pelo Corinthians e pela Gaviões, combina muito comigo porque sou apaixonada por tudo isso aqui", conta Ana Paula.

Sobre o quesito amor, aliás, ela abriu o coração à reportagem. Ana Paula contou que está recém-solteira e pretende aproveitar os dias de folia. "Melhor ficar solteira antes do Carnaval do que depois, né?", comentou a musa, que já perdeu as contas de quantos desfiles fez pela escola.

"Acho que já passou de 20 desfiles. Estou impressionada o quanto isso aqui tá lindo, acredito que estamos vindo para o título", apostou.

