Gisele Bündchen namora desde junho treinador de jiu-jítsu, diz revista americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os rumores de um suposto namoro entre Gisele Bündchen e o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente não param. Na última semana, a imprensa internacional noticiou que eles teriam sido vistos aos beijos na noite do Valentine's Day.

Agora, a revista americana People afirma que os dois estão namorando desde junho do último ano. De acordo com o veículo, eles começaram como amigos ainda durante o divórcio da modelo com o ex-jogador de futebol Tom Brady, em 2022.

A top teria conhecido Valente durante o treinamento de jiu-jítsu que faz, e que a fez ficar musculosa. Eles queriam manter a relação em segredo, e uma fonte afirmou à publicação que Gisele não procurava um relacionamento, mas adora que ele também seja brasileiro.

Os dois são vistos juntos com frequência em passeios a cavalo, stand up paddle ou por Miami, e teriam feito uma viagem em janeiro de 2023 à Costa Rica.