Lexa fica noiva de Ricardo Vianna durante viagem pela Noruega

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lexa foi pedido em noivado por Ricardo Vianna durante uma viagem romântica à Noruega. O casal foi ao país ver a aurora boreal e o ator a surpreendeu com o pedido. Os dois estão juntos desde outubro de 2023, um mês após ela se separar de MC Guimê.

"Ela disse sim. A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro. Me sinto abençoado e sou muito grato por ter você em minha vida, meu amor", escreveu ele em postagem nas redes sociais.

"Eu te amo taaaanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo", completou.