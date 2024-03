Com saltos altíssimos e vestido longo, atriz leva tombo no tapete vermelho do Oscar 2024

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um tombo para não ser esquecido. Essa vai ser a lembrança nada muito boa da atriz Liza Koshy no tapete vermelho do Oscar 2024, neste domingo (10). Com um lindo vestido longo também na cor vermelha, que escondia os saltos altíssimos, ela ia se posicionando a cada grupo de fotógrafos no Dolby Theatre, em Los Angeles, Estados Unidos. Até que, a artista se desequilibrou e escorregou.

Lisa caiu sentada no chão gerando um "uuuh" coletivo no local. "Está tudo certo", disse rapidamente esperando por ajuda de algum produtor do evento. Um casal veio ajudá-la rapidamente e ela levantou. Lisa ainda precisou da ajuda de outra convidada para continuar a caminhada no tapete vermelho da premiação

"Não foi nada. Estou bem e sem nenhum machucado. Vamos continuar com as fotos", pediu a atriz sorrindo para os fotógrafos, que continuaram com os cliques como se nada tivesse acontecido.