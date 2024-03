Mansão de R$ 35 milhões de Cara Delevingne em Los Angeles pega fogo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A mansão de US$ 7 milhões, aproximadamente R$ 35 milhões segundo cotação atual, de Cara Delevingne, em Los Angeles, Estados Unidos, ficou destruída depois que um grande incêndio destruiu a propriedade nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (15).

A supermodelo e atriz britânica, 35, não estava no momento do incêndio. Atualmente, ela interpreta Sally Bowels no musical 'Cabaret' no West End, em Londres.

Os bombeiros foram chamados ao local por volta das 3h57 da manhã. De acordo com o site norte americano TMZ, a casa foi "engolida" pelas chamas que se espalharam pelo sótão, fazendo com que parte do telhado desabasse.

Pelo menos 94 bombeiros compareceram para combater o incêndio na propriedade de 750 metros e os agentes acreditam que o fogo tenha começado nos fundos da propriedade e até o momento não se sabe que teria acontecido.

De acordo com um relatório divulgado pela imprensa, os bombeiros levaram mais de duas horas para conter totalmente o fogo. Uma pessoa que estava hospedada na casa de Cara Delevingne teria sido hospitalizada por causa de ter inalado a fumaça tóxica. Os dois gatos da atriz morreram no incêndio.