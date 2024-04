Wanessa Camargo faz primeiro show pós-BBB

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wanessa Camargo agendou seu primeiro show após ser expulsa do BBB 24 (Globo). A cantora, que agrediu Davi e foi desclassificada do jogo, se apresentará no próximo mês em São Paulo.

A cantora vai se apresentar em maio. A apresentação está marcada para acontecer no dia 10, a partir das 21h (horário de Brasília), na casa de shows Audio, em São Paulo.

Os ingressos começam em R$ 70, sem taxas incluídas. A pista e a pista solitária cobram R$ 70, enquanto a área VIP chega aos R$ 200 mais taxas. Também existe a opção do mezanino, que custa R$ 100.