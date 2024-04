Davi revela momento em que imaginou que venceria o BBB 24

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo), contou quando percebeu que seria o campeão da temporada.

Em entrevista ao Gshow, o baiano comentou como se sentiu ao ver a repercussão de sua participação. "Minha mãe em cima do trio [elétrico] com a Fúria (torcida do Bahia), cantando 'Calma, calabreso', e a multidão no Carnaval. Eu fiquei: 'meu Deus do céu, que negócio que está acontecendo?'".

O campeão contou que esse também foi o momento em que acreditou que poderia ser campeão. "Quando me mandaram o sapato, eu falei. Não mandaram esse sapato à toa. E quando eu sentei ali no final e vi minha mãe cantando em cima de trio. Naquele momento, tive 70% de certeza que estava na frente."

"Mas em todo o momento na casa, jogo é jogo, a gente não sabe de nada", afirmou.

"Foi nesses últimos momentos que eu vim perceber que eu podia ter uma probabilidade maior de ser o campeão do BBB", ressaltou.