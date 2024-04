'Não toparia essa loucura', diz Caio Castro sobre sobre participação no BBB

Caio Castro não pretende participar do Big Brother Brasil. Em entrevista a Splash no cruzeiro Chilli Mob Cruise, o ator hesitou ao ser questionado sobre quem seria sua dupla caso entrasse na próxima edição do programa, mas acabou decretando que não participaria do programa de jeito nenhum.

"Eu não toparia essa loucura, não. [...] Eu acho muito doido aquilo ali. O pouco que eu assisto, acho uma viagem muito louca. Eu não toparia, não", disse Caio Castro.

Castro também disse que seu foco neste ano é a carreira de piloto e a disputa da Porsche Cup. "Meus objetivos estão voltados pro automobilismo. Tem uma temporada inteira de corridas até final de 2024. Então, meu plano é terminar essa temporada pra ver posteriormente o que vou fazer, pra onde vou correr, se continuo na categoria em que estou, se vou pra outro lugar. Um passo de cada vez", respondeu.

"Sou apaixonado por carro, sou apaixonado pelo esporte e hoje, competir, ter uma carteira de piloto profissional, competir no automobilismo profissional, viver disso, para mim, é bem gratificante. Sou muito feliz dentro da profissão", disse Caio Castro