Arlindo Cruz é internado no Rio e estado de saúde é informado por Babi Cruz

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Na tarde desta terça-feira (23), Babi Cruz informou que Arlindo Cruz foi internado em um hospital no Rio de Janeiro. Em uma rede social, ela falou do estado de saúde do artista.

Em um vídeo divulgado no Instagram, Babi afirmou que gostaria de esclarecer os rumores para que não haja informações falsas. "Nós tivemos que internar o Arlindo. O Arlindo é portador de uma doença autoimune. Isso torna ele mais frágil", começou ela.

