Ator Sung Hoon anuncia doação de lucro de evento às vítimas da chuva no RS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos atores coreanos mais bem-sucedidos da indústria do cinema, Sung Hoon chega ao Brasil para o seu novo filme "A Vingança do Casamento Perfeito", nesta sexta-feira (10). Ele, que vai ter uma ação paga com os fãs em São Paulo, decidiu doar os lucros do evento para as vítimas dos temporais do Rio Grande do Sul. Hoon, 41, disse ter ficado bem triste com as notícias que recebeu ainda na Coreia do Sul sobre a situação de milhares de brasileiros.

"Vou embarcar em um avião para o Brasil dentro de poucas horas. Porém, antes de deixar a Coreia fiquei sabendo de algumas notícias infelizes. Fiquei sabendo que houve chuvas fortes na região sul do Brasil nos últimos dias, que causaram sérios problemas de enchentes", começou em um vídeo.

Sung continuou. "Após discussões com Sam Enter, o organizador do 'fan meeting' [encontro de fãs] no Brasil e parece que nós não vamos conseguir ajudar muito. Ainda assim, decidimos doar todos os lucros do evento para as vítimas das enchentes", disse Sung. Os ingressos para a experiência custam de R$ 275 até R$ 2,7 mil. A empresa responsável pelo evento criou uma nova categoria de ingressos mais baratos, no valor de R$ 150, para incentivar as doações.

"Inicialmente, estava animado para me divertir com vocês e ansioso para ir, mas receber notícias tão comoventes é realmente entristecedor. Espero que o dinheiro do meu 'fan meeting' possa ser alguma ajuda para aqueles que foram afetados pelas enchentes no Brasil. Deixo as minhas profundas condolências aos que estão sofrendo no momento ", desejou o ator que atuou em produções como "O Jogo da Morte", "Level Up", "My Secret Romance" e "Woori, a Virgem", entre outros K-dramas.