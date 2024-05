SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kelly Rowland protagonizou um barraco em pleno tapete vermelho do festival de Cannes, durante a premiére do filme "Marcello Mio", na última terça-feira (21). A atriz e ex-Destiny's Child foi fotografada apontando o dedo e gritando com uma segurança do evento.

A confusão, segundo a imprensa norte-americana, começou quando a segurança pisou sem querer na cauda do vestido da estrela de "Mea Culpa" (Netflix). Kelly teria sido gentil e desculpado a mulher, que no entanto começou a apressá-la para que ela subisse logo a escadaria.

Em seguida, a guarda teria tocado no ombro da atriz, enfurecendo-a de vez. Kelly reagiu gritando e apontando o dedo para a segurança.

Nas redes sociais, internautas tentaram fazer leitura labial para decifrar o que a cantora falou: "Não fale comigo desse jeito", teria dito Kelly. "A segurança foi rude e estragou o momento da Kelly Rowland", comentou um internauta.

[Kelly Rowland briga com segurança no tapete vermelho em Cannes]© Getty Images