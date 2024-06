Isis Valverde terá 'visual e corpo diferentes' no thriller futurista 'Corrida dos Bichos'

(FOLHAPRESS) - O mundo das novelas ficou pequeno para Isis Valverde, que vem conquistando cada vez mais espaço nos cinemas. Depois de viver a 'Pantera de Minas' Angela Diniz no filme sobre a socialite morta pelo companheiro, e prestes a fazer sua estreia em Hollywood com "Alarum", a atriz embarcou em novo projeto (e grande) projeto.

Ela será a protagonista feminina de "Corrida dos Bichos", uma das produções mais caras da história do cinema brasileiro. Dirigido por Fernando Meirelles e Ernersto Solis, o longa está em produção pela Prime Video e teve orçamento estimado em US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões).

O elenco tem nomes como Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso, Grazi Massafera, Seu Jorge e Silvero Pereira. Para viver a protagonista em um Rio de Janeiro de um futuro distópico, Isis adotou novo visual e vem fazendo preparações físicas. A atriz adiantou à reportagem que, além do novo cabelo, já exibidos nas redes sociais, prepara "um corpo diferente para ela [a personagem], do que estão acostumados a assistir".

Em "Corrida dos Bichos", cada animal do jogo do bicho é representado por um corredor de parkour em busca de um prêmio milionário. Na trama, um jovem destemido deve vencer uma corrida para salvar a vida da irmã. Os papéis ainda não foram divulgados.

A atriz diz que vem buscando projetos diferentes, quer ir além das mocinhas de novela, por isso aceitou o convite sem pensar duas vezes. Foi, com o perdão do clichê, movida pelo desafio. "Tento me testar, me colocar à prova, testar meus limites, me reinventar."

Ela ainda confessou que realizou um sonho ao entrar no projeto: "Eu queria muito trabalhar com o Fernando Meirelles. Ele é um diretor desejo, faz parte da minha listinha". Meirelles, para refrescar a memória, tem no currículo filmes como "o Jardineiro Fiel" e "Cidade de Deus", pelo qual foi indicado ao Oscar em quatro categorias, incluindo Melhor Diretor.

"Estou muito feliz de estar no set com atores que eu admiro, de estar contando uma história que eu acredito", acrescentou. Vale lembrar que a atriz vai contracenar pela primeira vez com Grazi Massafera desde que foi apontada como pivô da separação da atriz com Cauã Reymond, em 2013.

Entre Brasil e Estados Unidos, Isis disse que pretende alternar entre os dois países e contou sobre a experiência de atuar em outra língua em "Alarum": "A experiência de fazer rodar um filme fora do Brasil, fora da minha zona de conforto -que é a minha língua- foi totalmente diferente de tudo que eu já vivi".

"Estar num set 100% americano, foi muito assustador no início. Mas, depois, eu embarquei e já estava ali dentro de tudo e vivendo aquela loucura de filmagem", contou ela.

A atriz ainda disse o que falta para sua carreira internacional: "Falo espanhol também, então atuar em espanhol vai ser maravilhoso. Quando eu tiver a oportunidade, eu quero cada vez mais ir abrindo espaços".

Leia Também: José de Abreu despreza Murilo Rosa: "Mandei à merda"