Jim Carrey reduz três vezes o valor e não consegue vender imóvel que chama de 'santuário'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Desde o início do ano passado o ator e comediante Jim Carrey, 62, tenta vender uma mansão localizada no bairro de Brentwood, na Califórnia, Estados Unidos. Ele contou já ter baixado o preço três vezes e quem tiver US$ 21,9 milhões, aproximadamente R$ 116 milhões, fica com o imóvel de 1.179 metros quadrados. O preço inicial de venda era de US$ 28,9 milhões (R$ 153 milhões).

"Durante três décadas essa casa tem sido um santuário para mim, mas agora não passo muito tempo lá e quero que outra pessoa aproveite como eu. Ela ficou grande demais pra mim', disse ao New York Post.

A casa, comprada em 1994, inclui portas de vidro que abrem para um pátio arborizado; uma grande cozinha moderna com ilha central; um piano de cauda; cinco quartos; seis banheiros; três lavabos; uma quadra de tênis; sauna; piscina com cascata; bar; chaminés; jardim e uma plataforma para meditação. Possui ainda academia, escritório, varanda e cinema em estilo "Art Déco".

Aposentado do cinema, o ator se dedica à pintura e à vida espiritual: "Gosto muito da minha vida tranquila, e adoro colocar tinta na tela, e amo a minha vida espiritual, e sinto - e isso é algo que talvez você nunca ouça de outra pessoa famosa dizer - que eu tenho o suficiente. Eu sou o suficiente", disse em entrevista ao Access Hollywood em 2022.