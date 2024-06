Aline Wirley diz que Rouge não gostou de 'Ragatanga' ao ouvir pela primeira vez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aline Wirley, 42, disse que Rouge não gostou de "Ragatanga", maior sucesso do grupo feminino, ao ouvir a música pela primeira vez.

A cantora contou sobre o processo para a gravação da música. "Quando o Rouge surgiu, fizemos todo o disco e o fechamos muito bem. Chegou o Alexandre Schiavo, que na época era o presidente da Sony,e falou: 'Nós temos a música para vocês'. Falamos: 'Música?'", disse ela durante o programa Quem Não Pode se Sacode, nesta terça-feira (11), no GNT.

Em seguida, ela afirmou que as integrantes do Rouge não gostaram do futuro hit do grupo. "Quando ouvimos 'Ragatanga' era uma música que não fazia sentido. Não gostamos! Quando foi lançada entendemos o sucesso. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história".

No programa, Igor Rickli, outro convidado da atração, contou que preparou um casamento surpresa para Aline. "Queria fazer a parte legal e iríamos fazer algo simples no cartório. Acabou que virou um churrasco como desculpa para ela, que quando viu, estava a juíza lá e foi uma fanfarronice", disse.

A cantora e ex-BBB detalhou como foi emocionante o casamento. "Ele já tinha me pedido em casamento. Foi a coisa mais linda! Não esperava, porque já estávamos juntos. Nunca esperei alguém dizer: 'Eu quero casar com você'".

Ela acrescentou: "Na época nem tínhamos dinheiro para pagar a conta [do restaurante]. Até me emociono... ele pediu, tirou uma aliança e perguntou: 'Você quer casar comigo?'. Aí depois veio a farofice do casamento. Eu já estava grávida", finalizou.