Ex-mulher conversou com Nahim horas antes de morte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Andreia Andrade, ex-mulher de Nahim, conversou com o cantor horas antes da morte do artista. Os dois estavam separados desde outubro de 2023 e planejavam uma reconciliação.

"Ele estava ótimo de saúde. Foi uma fatalidade. Caiu da escada. Nossa última conversa foi ontem à noite. Ou seja, hoje de madrugada. E pelo que vi às 4:30 teve o ocorrido", disse Andreia, em conversa com o UOL

Reportagem teve acesso ao print da última troca de mensagens entre o ex-casal. Na conversa, que aconteceu entre 00:54 e 1h30, Nahim diz que o sinal de internet estava ruim e que entraria em contato com a empresa responsável. Os dois se despedem logo na sequência.

Andreia afirmou que está em choque com a notícia. "Estou muito em choque e não estou em condições de atender ligações e mensagens. Estou na delegacia, mais tarde vou passar as notas com o velório e todas as informações", publicou a ex-mulher, no Instagram.

MORRE NAHIM

O cantor Nahim Jorge Elias Júnior foi encontrado morto nesta quinta-feira (13), em casa, na cidade de Taboão da Serra (SP). A informação foi confirmada a Splash pela Secretaria de Segurança Pública.

Polícia Civil investiga o caso. "Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima estava sozinha em casa, quando caiu da escadaria da residência."

Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados e constataram a morte. O corpo do artista foi encaminhado ao IML e o caso registrado como morte suspeita no 1º DP de Taboão da Serra.