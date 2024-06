Ian McKellen, intérprete de Gandalf e Magneto, é hospitalizado após cair do palco durante peça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Ian McKellen, de 85 anos, foi internado nesta segunda-feira (17), em Londres, após cair do palco durante um espetáculo de teatro.

O ator encenava uma batalha durante a peça "Player Kings" quando caiu do palco e gritou por socorro. As informações são do "Guardian".

O espetáculo foi cancelado imediatamente e o público foi evacuado do teatro.

A assessoria de imprensa do teatro Noël Coward, no West End, afirmou ao jornal que McKellen deve ter uma breve e total recuperação.