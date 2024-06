Sophia Abrahão diz que já foi vítima de perseguição de stalker

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sophia Abrahão, 33, contou que, assim como Débora Falabella, 45, foi vítima de perseguição de stalker.

A atriz chegou a fazer boletim de ocorrência. "Ele sabia onde eu morava, me mandava presentes, sabia o contato dos meus pais, dos meus amigos e tinha uma perseguição atrás da minha família, muito grave".

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, ela relatou a que ponto o homem chegou. "Chegava a ligar de madrugada para os meus pais dizendo que eu estava em perigo, perguntando a eles se sabiam onde eu estava, ou que eu estava sendo colocada em risco, ligava para os meus amigos de madrugada falando a mesma coisa enquanto eu estava em casa, dormindo. E isso perdurou um tempo. Ele mandava várias encomendas para a minha casa, e eu fiquei muito apavorada".

Na época, Sophia era uma das protagonistas da versão brasileira de "Rebelde" e precisou ter a segurança reforçada. "Em princípio eu só sabia que ele era de Belo Horizonte, não tinha informação do nome dele, do endereço dele. Tive que abrir um boletim de ocorrência. A gente tinha pouco conhecimento sobre essa questão criminal do stalker, na época".

A atriz contou que apesar do medo, tudo acabou bem. "A nossa grande preocupação na época ocorreu quando fomos fazer um show em Belo Horizonte e ficamos com medo de que o stalker me encontrasse, de modo que a produção redobrou a atenção em termos de segurança, e não aconteceu nada, felizmente".

