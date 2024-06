Malu Mader volta às novelas da Globo após oito anos e fará participação em 'Renascer'

(FOLHAPRESS) - Malu Mader, 57, está de volta às novelas da Globo após oito anos sem estar em folhetins. Fora desde "Haja Coração" (2016), a atriz fará uma participação especial em "Renascer", remake que é a atual atração do horário das nove.

O acerto foi feito no fim da tarde desta quarta-feira (19). Malu fará uma participação prevista de cinco capítulos e interpretará Aurora, uma fazendeira de fora da Bahia que conhece José Inocêncio, o protagonista da trama feito por Marcos Palmeira. Elas viverão um tórrido romance ardente, mas que será breve.

O nome da atriz foi pensado após recusa de Paolla Oliveira, que chegou a ser convidada, mas não tinha agenda disponível para gravações.

Malu foi convidada após uma entrevista publicada pela Folha de S.Paulo no último domingo (15). Na ocasião, Malu explicou o seu afastamento das novelas após anos de protagonismo, especialmente durante os anos 1990 e 2000.

"Eu não tinha mais o hábito de ver novela. Talvez por ter feito tanta novela, eu tinha que fazer algumas outras coisas que não só, né? Então eu não tinha mais aquela coisa: 'ah, que vontade de fazer'. Eu comecei muito a querer isso que está acontecendo", disse a atriz.

"Desde que eu parei com as novelas, eu não tinha um plano assim: 'Ah, não quero mais fazer novelas'. Mas eu não tinha mais aquele desejo incandescente de quando eu era mais nova. Quando eu era pequena, assistia a muita novela. Era uma noveleira clássica, sabe? Eu via, chegava do colégio, via das seis, das sete e das oito, e tivesse, via a das dez. Quando saí, não tinha mais isso", explicou Malu.

Desde que deixou a Globo, Malu Mader fez apenas novelas e séries. Seu mais recente trabalho é a série "Mila no Multiverso", que tem uma primeira temporada disponível no Disney+ desde o ano passado, e já tem uma segunda temporada gravada para estrear em breve.

"Renascer" tem média de audiência na casa dos 26 pontos na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores. A trama termina em setembro, quando dará lugar a "Mania de Você", que já está em gravações.

