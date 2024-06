Atriz de The Boys, Erin Moriarty deixou o Instagram após assédio virtual

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Erin Moriarty, 29, estrela de "The Boys" deixou as redes sociais por conta do assédio virtual.

Em entrevista ao The New York Times, a atriz contou que deixou o Instagram em janeiro, após ser alvo de comentários por sua aparência. "Por alguns meses, pensei que minha carreira havia acabado. Muita atenção foi dada a algo que me disseram para nunca abordar".

No início, seus medos só cresciam, pois, os paparazzi começaram a persegui-la, fazendo com que os comentários aumentassem. "Fiquei muito preocupada com ela por um período de tempo. Ninguém é à prova de balas, embora eu ache que ela esteja perto disso", disse Karen Fukuhara, que interpreta Kimiko em "The Boys".

Quando a artista menos esperava, as mulheres começaram a enviar mensagens a Moriarty para partilhar as suas próprias histórias de assédio e abuso, o que a encorajou a voltar para as redes sociais. "Eu deixei um bilhete onde disse explicitamente que fiquei com o coração partido pelos comentários. Agora, não estou com o coração partido. Estou motivada".

Leia Também: Pai de Britney Spears passa por amputação da perna após séria infecção