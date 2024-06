Pai de Britney Spears passa por amputação da perna após séria infecção

A família Spears atravessa um dos períodos mais difíceis de sua história. Fragmentada, com relações delicadas entre seus membros, e com problemas de saúde se somando aos desafios. Segundo reportagens do TMZ e Page Six na terça-feira, Jamie Spears, pai de Britney, que por mais de uma década foi seu tutor legal, enfrentou uma séria infecção que resultou na amputação de sua perna cerca de um mês atrás.

Spears, 71 anos, passou várias semanas hospitalizado em julho e agosto do ano passado devido a uma grave infecção bacteriana, sendo tratado em uma unidade especializada para pacientes infecciosos. Em outubro, foi visto visivelmente mais magro ao redor de sua casa em Louisiana. De acordo com o TMZ, a amputação ocorreu após cinco cirurgias no joelho, todas tentativas frustradas de conter a infecção. Nem ele, nem seus advogados ou familiares comentaram publicamente sobre o assunto.

O estado atual do relacionamento entre Britney Spears e seu pai, permanece incerto. Como é comum nos tabloides americanos, há versões divergentes: alguns sugerem que ela estaria disposta a uma reconciliação, enquanto outros afirmam que a artista está focada em seu próprio processo de cura, o que implica afastamento de Jamie. Em seu recém-lançado livro "The Woman I Am", lançado em 24 de outubro, Britney expõe os anos difíceis de sua tutela e sua relação complexa com seu pai, que a manteve isolada: "Fui mantida contra a minha vontade por meses. Não podia sair. Não podia dirigir. Sempre precisava doar sangue semanalmente. Não podia tomar banho sozinha. Minha privacidade foi severamente invadida."

"A ironia é que, segundo eles, eu estava 'muito doente para escolher meu próprio namorado', mas 'suficientemente saudável para aparecer em programas de TV e fazer shows para milhares de pessoas ao redor do mundo toda semana'", acrescenta Britney em seu livro, acusando seu pai de explorar suas conquistas financeiras. "Desde então, comecei a acreditar que ele me via como um meio de aumentar seus próprios ganhos", completa na autobiografia.

A fortuna da cantora é estimada em cerca de 60 milhões de dólares, embora ela tenha alegado que seu pai reteve cerca de 10% desse valor, algo que, há algum tempo, a levou a considerar medidas legais contra ele.

