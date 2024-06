Marisa Monte defende mais cotas para estudantes em show de 90 anos da USP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em show na USP neste sábado (22), em comemoração aos 90 anos da universidade, Marisa Monte emocionou o público com seus maiores sucessos e defendeu mais cotas para estudantes.

Ela se apresentou na praça do Relógio, que ficou lotada, no campus Butantã da Universidade de São Paulo, ao lado da Orquestra Sinfônica da USP.

"É uma honra participar de um projeto da USP para colocar mais alunos cotistas na universidade", disse a cantora, que é embaixadora do programa de doações USP Diversa, de bolsas de permanência estudantil para alunos em condições de vulnerabilidade socioeconômica.

Na apresentação, Marisa cantou seus maiores sucessos como "Bem Que Se Quis" "Amor I Love You", "Ainda Bem", "Beija Eu", "Infinito Particular", "Carnavália" e "Feliz, Alegre e Forte". Arnaldo Antunes fez uma participação surpresa em "Amor I Love You".

Em suas redes sociais, Marisa agradeceu o carinho do público. "Que privilégio unir música, cidadania e educação. Viva a USP e a Orquestra Sinfônica da USP! Viva a cultura brasileira", escreveu a cantora carioca, que em 2023 recebeu o título de doutora honoris causa pela instituição.