Dave Grohl critica Taylor Swift durante show do Foo Fighters em Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl, fez uma crítica à cantora Taylor Swift durante um show da banda no último sábado (22), no estádio de Londres. No palco, Grohl mencionou que uma apresentação da "The Eras Tour" estava acontecendo no estádio de Wembley, também na capital inglesa, e afirmou: "Eu te digo, cara, você não quer sofrer a ira de Taylor Swift".

Dave Grohl continuou falando sobre a turnê da cantora pop e fez uma comparação com a banda. "Gostamos de chamar a nossa turnê de 'Errors Tour'. Tivemos mais do que algumas eras e mais do que alguns erros também. Apenas um par", prosseguiu o vocalista que, na sequência, deu a entender que Taylor Swift usaria playback durante suas apresentações.

"Isso é porque na verdade tocamos ao vivo. O que? Apenas dizendo. Vocês gostam de rock 'n' roll cru e ao vivo, certo? Você veio ao lugar certo", concluiu.

A turnê de Taylor Swift chegou à Europa e já reuniu autoridades, cantores e celebridades em Londres. Um dos espectadores da apresentação na sexta-feira (21) foi o Príncipe William, que fez aniversário de 42 anos e comemorou dançando ao som de "Shake It Off" ao lado dos filhos, George e Charlotte. Nas redes sociais, a conta oficial do príncipe postou uma foto que tirou ao lado da cantora nos bastidores e agradeceu a ela pela ótima noite.

Neste domingo, a cantora foi acompanhada por Paul McCartney. O beatle caminhou pela área VIP do show e cumprimentou fãs. Ele até aceitou pulseirinhas da amizade de presente, item comumente trocado entre os "swifties".

Outros famosos acompanharam as apresentações da Eras Tour nesse final de semana na capital britânica. Jon Bon Jovi, Cate Blanchett, Tom Cruise, o casal Ashton Kutcher e Mila Kunis, Hugh Grant, Greta Gerwig, Liam Hemsworth, Salma Hayek e Cara Delevingne foram alguns dos artistas que fizeram coro para Taylor no estádio.

