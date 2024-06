Cauã Reymond é reservado pela Globo e estará no elenco do remake de 'Vale Tudo'

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Cauã Reymond estará no remake de "Vale Tudo", que a Globo prepara para ir ao ar no horário nobre logo após "Mania de Você", que substituirá "Renascer" na faixa das 21h, a partir de setembro.

O ator já está reservado pelo departamento de dramaturgia do folhetim, que será escrito por Manuela Dias e dirigido por Paulo Silvestrini. Cauã espera novas orientações da emissora. Outros nomes do elenco ainda não foram definidos.

Cauã é um dos poucos atores com vínculo fixo com a Globo, que mudou sua política contratual com artistas para o modelo de atuação por obra certa. Junto com ele, estão nomes como Ágatha Moreira, por exemplo.

Oficialmente, a Globo ainda não fala de "Vale Tudo", por causa de "Mania de Você". A emissora quer evitar que a expectativa pela refilmagem atrapalhe a divulgação da novela que marcará o retorno de João Emanuel Carneiro à TV aberta.

O ator também não crava oficialmente sua participação, mas em maio, em conversa com a revista GQ, confirmou que estará em uma novela das nove em 2025, sem detalhar qual seria.

O remake de "Vale Tudo", juntamente com a comemoração pelo aniversário da Globo, também tem uma questão mercadológica. A versão original de 1988 tem qualidade considerada abaixo do padrão adotado pela Globo.

Suas imagens são consideradas escuras, o que impossibilitou reprises em TV aberta e afastou interessados do mercado de televisão estrangeiro a comprarem a produção.

Com a nova versão, a TV aproveita o apelo da história no horário nobre e tem um produto considerado interessante para ser negociado com seus parceiros.

"Vale Tudo" contava a história de Raquel, interpretada por Regina Duarte, que é abandonada pelo marido e se vê obrigada a criar sozinha sua filha, a ambiciosa Maria de Fátima, vivida por Glória Pires. Seu final teve teor de suspense graças à pergunta que fez o Brasil parar: "Quem matou Odete Roitmann?". A revelação veio no último capítulo. Foi Cássia Kis. Ou melhor, Leila, a personagem da atriz.

Além da exibição original, "Vale Tudo" teve três reprises: uma na Globo em 1992 (quando os padrões de exigência de qualidade de imagens não eram eram tão altos como a partir da década seguinte) e outras duas no canal Viva, em 2010 e 2018.

Em 2022, a Globo chegou a cogitar uma reprise da trama no Vale a Pena Ver de Novo, no lugar da reexibição de "O Clone" (2001), mas a imagem escura para TV aberta descartaram os planos.