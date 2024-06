Com câncer, Shannen Doherty, de 'Barrados no Baile', teme não namorar mais: 'Prazo de validade'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida por seu trabalho em "Barrados no Baile", a atriz Shannen Doherty, 53, lamentou o fato de talvez não conseguir mais namorar alguém. Shannen foi diagnosticada com câncer de mama em 2015 e viu a doença entrar em remissão em 2017. Três anos depois, o tumor voltou. Em novembro do ano passado, a intérprete de Brenda contou que sua doença estava em estágio avançado.

"Acho que é difícil para alguém como eu. É difícil namorar alguém quando você sabe que essa pessoa pode ter um prazo de validade", disse ela ao podcast Let's Talk Off Camera.

Segundo ela, "a maioria dos homens" tem dificuldade para lidar com "doenças e a morte". Perguntada a respeito de seu atual estado de saúde, a atriz disse que se sentia como "uma cobaia em uma roda".

"Você continua girando a roda e espera que seu protocolo dure muito tempo e você aproveite ao máximo. Mas, inevitavelmente, um protocolo irá parar de funcionar e então você terá que passar para o próximo", comentou.

Em abril, ao podcast Let's Be Clear, Shannen contou que já havia começado a vender e a doar seus pertences. A ideia dela era preservar a mãe de mais preocupações caso morresse antes dela.

"Posso levar minha mãe em viagens, porque terei um dinheiro extra por perto e não vou mexer no que tenho guardado, isso vai garantir que todos próximos a mim estejam resguardados quando eu morrer", disse.

Além do câncer, a atriz também teve uma metástase no cérebro, que foi removida em uma cirurgia em junho de 2023.

Leia Também: Anitta compõe samba-enredo para Unidos da Tijuca sobre candomblé