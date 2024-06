Eliana será representada comercialmente pela Globo e apresentará especial de Black Friday

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Eliana, 51, tem um contrato bem amarrado com a Globo na questão comercial. A empresa pretende aproveitar ao máximo a sua grande aceitação no mercado publicitário para aumentar a arrecadação.

Duas medidas neste sentido provam essa linha. Eliana será agenciada comercialmente pela Globo a partir de julho. A representação se dará através da VIU Hub, agência de contratos publicitários que a empresa de mídia tem desde 2022.

A VIU passa a responder por qualquer negociação de imagem da apresentadora para novas campanhas publicitárias em todas as plataformas, inclusive redes sociais.

Eliana continua com empresário e representantes de sua carreira artística. Mas os interessados em se atrelar comercialmente a ela passam a procurar a Globo, e não devem se dirigir a outros nomes ou até a ela diretamente, como acontecia até então.

Além disso, a Globo escalou Eliana para comandar a edição deste ano do Vem Que Tem, programa especial que faz parte do projeto de Black Friday da emissora para o mercado publicitário.

O programa irá ao ar em 28 de novembro, uma quinta-feira. Nos últimos anos, o especial contou com Fábio Porchat, Taís Araújo e Juliana Paes como apresentadores. A Globo confirmou as informações à reportagem.

A força comercial de Eliana foi um fator determinante para sua contratação. Seu nome era estudado pela Globo, ao menos, desde 2023. Em uma pesquisa de mercado realizada no início do ano passado, a paulista foi apontada como o nome feminino mais relevante da televisão para mulheres da classe C.

Desde o início da década de 2010, a classe C é a que mais assiste a TV aberta. Além disso, Eliana é o nome feminino mais procurado pelo mercado publicitário para anúncios em televisão. Havia fila de interessados para se atrelar a ela no SBT.

Mesmo com o SBT em baixa nos últimos tempos, seus intervalos comerciais sempre tiveram grandes marcas. No último programa na emissora de Silvio Santos, exibido no último domingo (23), por exemplo, uma grande ação com a marca Downy foi realizada.

Um grande entusiasta de sua contratação foi Amauri Soares, diretor-executivo da TV Globo e Estúdios Globo, com quem Eliana se reuniu algumas vezes antes de sua contratação.