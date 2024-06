Isabelle Nogueira é anunciada como musa da Grande Rio: 'De Parintins pra Sapucaí'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Grande Rio aproveitou a realização do Festival Folclórico de Parintins, neste final de semana no Amazonas, para anunciar que Isabelle Nogueira será musa da escola no Carnaval de 2025. A ex-BBB é cunhã-poranga do Boi Garantido, que disputa o título da festa com o Boi Caprichoso.

"De Parintins pra Sapucaí!", celebrou o perfil da escola de samba carioca nas redes sociais. "A Grande Rio, em nome dos presidentes de honra Jayder Soares, Leandro Soares e Helinho de Oliveira, e do presidente administrativo Milton Perácio, dá as boas-vindas a Isabelle Nogueira, nossa mais nova musa para o Carnaval 2025!"

Para o próximo Carnaval, a Grande Rio prepara uma homenagem ao estado do Pará, com o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós". É esperada a participação do governador do estado, Helder Barbalho (MDB), e da primeira-dama Daniela Barbalho no desfile.

Isabelle ficou conhecida nacionalmente durante o BBB 24, em que terminou na terceira colocação. Durante sua participação reality show da Globo, a amazonense destacou em diversas ocasiões suas origens e sua ligação com a festa de Parintins.

Contudo, essa não será a primeira passagem dela pela Marquês de Sapucaí. Em 2018, Isabelle desfilou pela Mocidade Independente de Padre Miguel, que naquele ano apresentou o enredo "Namastê... A Estrela que Habita em Mim Saúda a que Existe em Você".