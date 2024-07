SBT contrata 43 influenciadores como 'embaixadores' para divulgar emissora na internet

(FOLHAPRESS) - O SBT decidiu contratar 43 influenciadores digitais como "embaixadores" da emissora de Silvio Santos nas redes sociais. A ação já vinha sendo colocada em prática desde março, mas foi oficializada neste domingo (30) no Domingo Legal com Celso Portiolli.

Segundo a TV, o objetivo é alcançar novos públicos e os mais jovens, que não costumam assistir mais TV aberta como antigamente. Juntos, os embaixadores somam 310 milhões de seguidores nas redes sociais, entre Instagram, YouTube e Tiktok.

Entre os nomes anunciados, estão a ex-funkeira Tati Zaqui; Pétala Barreiros, conhecida no meio sertanejo; entre outros. Ao longo dos meses, os embaixadores irão criar conteúdo em parceria com o SBT.

Celso Portiolli, apresentador do Domingo Legal, deu boas-vindas aos nomes da internet. "Vocês agora fazem parte da família do SBT. O SBT está seguindo a tendência das novas mídias", diz ele.

O investimento nos influenciadores vai de encontro ao que Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora, tem pregado nos últimos tempos.

Em recente entrevista ao F5, ela explicou que a internet é um celeiro novo de artistas, como o teatro e o rádio foram antigamente.

"Antigamente se achava muito artista no teatro e rádio. Hoje, você pode achar também na internet. Antes o filtro era menor, né? Os canais de acesso eram menores. Comecei a pensar em quem não tem. A gente herdou isso do meu pai. E quem não tem acesso à internet e ao streaming? E se a banda larga não for boa? Será que todo mundo assiste aos podcasts? Pensei: por que não trazer para a televisão? E fiz isso", disse ela.

