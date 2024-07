Michael J. Fox emociona fãs com participação no show do Coldplay; veja

O eterno Marty McFly, Michael J. Fox, 63 anos, emocionou a plateia do Glastonbury no último sábado (29) com uma aparição surpresa no show do Coldplay.

Fox subiu ao palco para tocar guitarra em duas músicas da banda: "Fix You" e "Humankind". O vocalista Chris Martin fez uma introdução épica, relembrando cenas icônicas do primeiro "De Volta para o Futuro", como a inesquecível performance de Marty com "Johnny B. Goode" no baile de formatura.

Last night Coldplay invited Michael J. Fox (from Back to the Future) to perform "Fix You" at Glastonbury.



Michael had to play sitting in a wheelchair because his illness prevented him from standing.



This is beautiful and touching. Michael is a legend of the 80's cinema. pic.twitter.com/U9f98pckFX — Rock History (@historyrock_) June 30, 2024

"Com seu riff de Chuck Berry e a maneira como ele derrotou Biff [o vilão do filme]: senhoras e senhores, por favor recebam Michael J. Fox!", proclamou Martin, revelando que a banda Coldplay se inspirou em "De Volta para o Futuro" para seguir a carreira musical. "A principal razão pela qual estamos em uma banda é por causa de 'De Volta para o Futuro'. Então, obrigado a Michael, nosso herói", disse ele.

Thank you Michael J. Fox for making our dream come true ? pic.twitter.com/ahzOzGaP5J — Coldplay (@coldplay) June 30, 2024

Nas redes sociais, a participação de Fox no Glastonbury gerou grande repercussão. Diversos fãs compartilharam vídeos e fotos do momento emocionante, destacando a força e a resiliência do ator, que convive com o Parkinson desde os 29 anos.

