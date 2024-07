Jamie Foxx relembra 'doença misteriosa' e diz que teve perda de memória

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jamie Foxx, 56, falou sobre o susto que passou em abril de 2023. O ator, que ficou três meses internado, até hoje não recebeu um diagnóstico conclusivo.

Um vídeo do ator falando sobre a doença foi compartilhado nesta segunda-feira (1º) no X pelo canal "The Art of Dialogue".

"Senti uma dor de cabeça muito forte e tomei um advil", conta. Em seguida, ele estrala os dedos: "Fiquei inconsciente por 20 dias. Não lembro de nada", disse.

Me disseram que minha irmã e minha filha me levaram ao médico. Me deram uma injeção de cortisona. Os médicos disseram que tinha alguma coisa acontecendo aqui em cima", disse, apontando para a cabeça.

O astro de Hollywood já falou em outras ocasiões que sua irmã, Deidra, foi quem salvou sua vida. Ele a agradeceu em uma postagem recente no Instagram: "Sem você, eu não estaria aqui", disse.