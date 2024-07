Humorista de 'Jackass' quer colocar silicone nos seios para filmar pegadinhas

(FOLHAPRESS) Em 05/07/2024 10h25Um comediante talvez alcance um novo nível em nome do humor. Steve-O tem o plano de colocar próteses mamárias nos seios para gravar pegadinhas.

"Tive a ideia há alguns anos de fazer uma plástica nos seios e filmar um monte de pegadinhas engraçadas com câmeras escondidas, comigo disfarçado, com vários performances", falou o integrante do reality show "Jackass" em entrevista ao podcast X5. Segundo ele, a cirurgia já estaria com data marcada.

O ator afirma que o nível de ousadia é o que o diferencia de outros da indústria. Como já fez performances inusitadas, para ele é necessário ir cada vez mais longe.

"Essa ideia para a comédia é como o Steve-O por excelência, esse nível de comprometimento." No entanto, após colocar os silicones, ele pretende retirá-los em no máximo dois meses.

Em 2021, na quarta edição da franquia de humor do qual faz parte, Steve tomou uma injeção de anestésico para ficar paralisado da cintura para baixo, a fim de realizar atividades de alto risco sem poder mexer as pernas.