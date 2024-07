Irmã de Adriana Bombom era empregada doméstica e morreu no banheiro da casa dos patrões

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Irmã gêmea de Adriana Bombom, Andréa Soares, 50, morreu na última quarta-feira (3), dentro do banheiro da casa da família em que trabalhava como empregada doméstica em Niterói, no Rio. Foram os patrões que encontraram a parente da apresentadora sem vida no cômodo após estranharem o silêncio da funcionária depois de vários chamados.

A assessoria de Adriana Bombom enviou uma nota ao F5 informando a causa da morte de Andréa: enfisema pulmonar. "Adriana ainda está bastante abalada com a morte repentina da irmã e, principalmente, porque já vinha alertando a parente sobre o excesso do uso de cigarros nos últimos meses", diz o comunicado.

As primeiras informações eram que Andréa tinha sido encontrada morta pela filha, Juliana von Blanckenhagen, no banheiro de sua própria casa "Ela morreu no local onde trabalhava como doméstica", explicou a assessoria da ex-participante de duas edições de A Fazenda, da Record: 2 (2009) e 9 (2017).

No dia do falecimento da irmã, Adriana prestou uma homenagem a parente nas redes sociais. "Sei que tenho que seguir adiante, mas não será fácil, pois foi tudo tão rápido e eu tinha ainda tantos planos nós desfrutarmos dessa vida e rirmos juntas! Que Deus te guie para um jardim tão lindo quanto a flor que você representa na minha vida!", escreveu. Em novembro de 2020, a também influencer perdeu a mãe Ernestina, por complicações causadas pelo vírus da Covid-19. Ela tinha 75 anos.