Perícia aponta que Ana Hickmann teve assinaturas falsificadas em documentos

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma perícia do Instituto de Criminalística (IC) apontou que Ana Hickmann não assinou contratos oficiais com três instituições financeiras. De acordo com um laudo complementar documentoscópico, solicitado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), que apura a autenticidade de 48 assinaturas da apresentadora da Record "não provieram do punho de Ana Lúcia Hickmann Correa".

Neste sábado (6), o F5 teve acesso ao documento que corrobora com a acusação feita pela apresentadora, em maio. Hickmann afirmou que não havia assinado documentos - inclusive bancários - que beneficiavam o ex-marido, Alexandre Correa.

Na ocasião, a defesa de Ana Hickmann apresentou uma perícia grafotécnica particular e responsabilizou Claudia Helena dos Santos, sua ex-agente e braço direito do empresário de falsificar as assinaturas.

Procurado, Bruno Ferullo, advogado de Alexandre Correa e de Claudia Helena, explicou que o laudo analisou 12 documentos apresentados por Ana Hickmann e dois dele estão com a assinatura da apresentadora. "O último laudo grafotécnico apresentado pelo IC, diz que dez não são com a assinatura dela e dois são", comentou. "Temos também o primeiro laudo afirmando que as assinaturas são inconclusivas. Nós estamos tranquilos, aguardando a conclusão do inquérito policial para esclarecer o que for preciso. A verdade vai aparecer", concluiu.

A reportagem também procurou a defesa de Ana Hickmann que não se manifestou. Já a Polícia Civil de São Paulo, responsável pelo DEIC, pediu para que fosse procurada apos o feriado porque está em esquema de plantão.

A disputa judicial e financeira entre Ana Hickmann e o ex-marido começou em novembro de 2023, logo após a apresentadora denunciar Alexandre Corrêa por violência doméstica.

Em seguida, sucedeu-se uma longa disputa entre o casal a respeito da guarda do filho, de nove anos, e acerca dos bens, empresas e dívidas em nome do ex-casal.