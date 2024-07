Suspeito de lavar R$ 2 mi, Nego Di disse estar 'preparado' antes de prisão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nego Di se pronunciou após ser alvo de operação que apura lavagem de R$ 2 milhões com rifas virtuais antes de ser preso neste domingo (14).

O ex-BBB disse que estava preparado para o que aconteceu. "Estou aqui para dizer que eu e minha esposa estamos bem! Está tudo bem, graças a Deus. Estávamos preparados para o que aconteceu ontem. Nós sabíamos que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, e todo mundo sabe o porquê do que aconteceu ontem", escreveu no X (antigo Twitter) no sábado (13).

Ele apontou que provará tudo o que precisar. "Muito obrigado por todas as mensagens de carinho, e podem ter certeza de que meu trabalho e minha vida não vão parar. Estamos juntos, amo muito vocês e no processo, provaremos tudo o que tiver que provar! Seguimos de pé e com Deus no coração sempre!", reforçou.

Nego Di foi preso em Santa Catarina por estelionato.De acordo com a RBS, ele é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos por meio de uma loja virtual. A investigação apontou que os produtos nunca foram entregues. O MP-RS confirmou a prisão à reportagem.

