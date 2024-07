Ex-Globo que pediu emprego já trabalhou como garçonete e faxineira nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Simone Gutierrez, 47, chamou atenção ao pedir ajuda aos seus seguidores para indicações de trabalhos temporários em Orlando, EUA.

Simone é atriz, bailarina, cantora e coreografa. Na televisão, atuou em seriados, como Zorra Total, e nas novelas "Passione", "Cheias de Charme", "Joia Rara", "Alto Astral" e "Órfãos da Terra", em 2019, último trabalho na TV.

Ela acumula no currículo grandes espetáculos no teatro. Entre as produções estão "Les Miserábles", "A Bela e a Fera", "Hairspray" e "Priscilla, Rainha do Deserto".

Criou em 2014 o movimento Gordelícia, com as atrizes Fabiana Karla, Cacau Protásio e Mariana Xavier. O movimento é um protesto contra a ditadura da magreza e deu origem ao livro "Gordelícias: Crônicas de Quatro Mulheres Felizes Com Seu Próprio Corpo" e o filme "Gostosas, Lindas e Sexies".

A artista vive em Nova York há dois anos. Lá, além de voltar a atuar, se dedicou a outras profissões, como garçonete e babá, para se manter. "Trabalhei como garçonete, babá, faxineira, camareira e também fiz um musical chamado 'The Lost Colony', onde atuei como ensemble (coro) e foi muito enriquecedor", disse em entrevista à Quem em março deste ano.

Depois da covid muitos de nós artistas fomos esquecidos, não tinha trabalho. Eu precisava me sustentar e ajudar minha família. Simone Gutierrez em entrevista à Quem

Atriz diz sentir "falta de trabalhos por meritocracia" no Brasil. "Tenho muita vontade de voltar a atuar no Brasil, mas infelizmente não recebi nenhuma proposta de trabalho nos últimos dois anos. E olha que escrevo muito para produtores de elenco dizendo que estou disponível para trabalhar."

BUSCA POR TRABALHOS

A atriz publicou o pedido em seu perfil no Instagram. "Estou procurando trabalhos temporários aqui em Orlando! Se você conhece alguém que precise de alguém, e puder me indicar, agradeço muito!"

Simone pode ser vista, atualmente, na reprise de "Cheias de Charme". Ela interpreta Ariela Sarmento. Os seguidores da atriz desejaram sorte a ela nos comentários da publicação.

