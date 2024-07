Santinha de 'Renascer', Duda Santos será a protagonista da nova novela das seis

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duda Santos, 23, ainda vai aparecer como Santinha na novela "Renascer" nos capítulos finais, mas a atriz já está trabalhando na composição da sua protagonista em "Garota do Momento", novela de Alessandra Poggi, que irá suceder "No Rancho Fundo" no início de novembro na Globo no horário das seis.

"Foi muito bonito ter recebido esse convite, porque estou colhendo os frutos do meu trabalho. Poder fazer uma novela de época com tanto significado, que permite que as pessoas pretas sonhem, é muito legal. E eu sempre quis fazer um romance como esse, lindo e leve", contou Duda Santos.

A personagem é a primeira protagonista da atriz que está ansiosa para mostrar longo a trajetória de Beatriz aos telespectadores. "Estou com uma expectativa bem alta. Aliás, eu e minha mãe (risos)", celebra a atriz, que terá como a principal rival na trama Maisa Silva. Já o seu par romântico será interpretado por Pedro Novaes.

A trama de "Garota do Momento" gira em torno de Beatriz (Duda Santos), jovem que se torna garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonetes do país, o que revoluciona a publicidade daqueles tempos no final dos anos de 1950. Criada pela avó paterna desde os quatro anos, em Petrópolis, na região serrana fluminense, ela decide embarcar para o Rio de Janeiro ao se deparar com uma foto de sua mãe, Clarice, em uma revista. A prova de que a mãe está viva impulsiona Beatriz a tentar reencontrar essa figura que acredita ter causado tanta tristeza por tê-la abandonado.

Além do trio, Lilia Cabral, Fábio Assunção, Maria Flor, Palomma Duarte, Letícia Colin e Eduardo Sterblitch completam o elenco central da novela.

