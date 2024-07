Felipe Neto vai dar mesada de R$ 3 mil para Gustavo Scat

(FOLHAPRESS) - O ator Fernando Mais, conhecido pelo pseudônimo Gustavo Scat, vai receber uma mesada de R$ 3 mil durante um ano de Felipe Neto – um dos responsáveis por expor sua verdadeira identidade em larga escala, no ano passado.

Fernando, que interpreta Zecão no live-action da "Turma da Mônica", publicou um vídeo no último final de semana, em suas redes sociais, relatando estar desesperado com a situação de sua carreira.

Famoso na internet por mais de uma década sob o pseudônimo, o ator disse estar com depressão e afirmou ter perdido trabalhos após ter sua identidade exposta.

QUEM É GUSTAVO SCAT

Protegido pelo apelido de Gustavo Scat, Fernando publicou dezenas de contos eróticos em um blog, que depois reuniu em livro no qual explica tudo sobre seu fetiche sexual, o scat, abreviação para escatológico.

Paralelamente, ele tocava sua carreira como ator de cinema, publicidade e internet. Há cerca de um ano, porém, Fernando teve sua identidade exposta e passou a ser mal visto em sua área profissional, principalmente porque seu trabalho mais recente e relevante era em um filme infantojuvenil.

Na época, Felipe Neto se disse arrependido pelo "exposed" e ofereceu ajuda ao ator, que veio cobrá-la agora. " Eu realmente não tenho um emprego para oferecer agora. Mas você não merece passar por nada disso, é um ódio e um horror totalmente desproporcional. Vou te mandar R$ 3 mil por mês durante um ano para que você possa se reerguer", escreveu Felipe Neto.

Fernando também pediu emprego para Casimiro e Diogo Defante e ainda recebeu uma doação de R$ 7 mil de Gil do Vigor.

"Conversei com o Gil do Vigor e ele me disse que sou iluminado e que minha sexualidade depende só de mim mesmo. Fiquei muito feliz em receber o apoio de alguém que admiro tanto", escreveu Fernando.

