Ator de 'Turma da Mônica' chora e diz estar tomando antidepressivos após polêmica com fetiche

(FOLHAPRESS) - O ator Fernando Mais, que interpreta Zecão no live-action da "Turma da Mônica - Lições", publicou um vídeo em seu perfil no X relatando estar "desesperado" com a situação de sua carreira. O jovem relatou estar tomando medicamentos antidepressivos.

Mais é alvo de "hate" na internet há um ano, desde que passou a divulgar seu livro "Quero Scat - O Sexo com Cocô, Mijo e Peidos", que trata de um fetiche escatológico ao qual é adepto. À época, o ator chegou a entrar nos assuntos mais comentados da plataforma e relatou chateação com a reação do público. Um dos críticos foi o Youtuber Felipe Neto, que mudou de opinião após conversar com Mais.

No perfil "Gustavo Scat, sem o scat", mantido pelo artista, Fernando desabafou. "Eu juro por Deus que não queria estar fazendo isso. Eu preciso muito de ajuda. Estou há um ano nessa situação de Gustavo Scat, não tenho advogado, não tenho assessora. Estava contratado em uma agência de atores que me demitiu, estou desempregado há seis meses e recebi muita promessa de gente famosa".

"Estou há um ano recebendo hate, minha mãe está me mandando dinheiro. Não estou passando fome, mas a situação é desesperadora", complementou o intérprete de Zecão.

Na época em que passou a ser alvo de críticas (e ataques), Mais disse que um dos maiores medos de sua vida havia se concretizado: a reação adversa ao seu livro e consequências à carreira. "Eu não fiz nada de errado, nada ilegal, eu só tenho um gosto diferente, assim como você, lá no fundo, deve ter também", afirmou.

"Eu tinha toda uma carreira antes disso acontecer. Não sei mais o que fazer, estou há um ano fingindo que estou bem, fazendo piada com a situação, mas juro por Deus que não aguento mais. Sou um ser humano", concluiu Fernando, pedindo desculpas pelo desabafo.

Na mesma thread, Fernando pediu ajuda a Felipe Neto. "Vou voltar a me humilhar, odeio fazer isso, mas você pode me ajudar de alguma forma, mano? Está muito dificíl conseguir trampo... até trampo relacionado a comida tá foda de conseguir e eu tô mto apertado de grana", publicou, recebendo mensagens de apoio de seguidores em seguida.

