Thommy Schiavo morreu após cair da sacada do prédio em que morava

Neste sábado (20), o universo das novelas sofreu uma grande perda com a morte do ator Thommy Schiavo, conhecido pelo papel de João Zoinho na novela "Pantanal", exibida pela TV Globo em 2022. O falecimento do ator, de 39 anos, foi anunciado inicialmente por seu amigo e colega de elenco, Leandro Lima, e confirmado pelo empresário Caíco De Queiroz.

De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá (DHPP), Thommy Schiavo morreu após cair da sacada do prédio onde residia, na capital mato-grossense. A ocorrência foi registrada na manhã deste sábado no bairro Bosque da Saúde. A vítima foi encontrada caída no piso inferior do prédio, a uma altura de aproximadamente quatro metros, sem sinais visíveis de ferimentos externos.

A polícia divulgou que a análise das câmeras de segurança do prédio revelou a sequência dos eventos. As imagens mostraram o ator sentado no andar superior, antes de se deitar no chão por alguns minutos. Ao levantar-se, ele perdeu o equilíbrio e caiu sobre o parapeito da sacada, resultando na queda fatal.

O corpo de Thommy foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá para a realização de perícia. Testemunhas informaram que o ator havia estado em uma loja de conveniência próxima momentos antes do acidente, onde havia bebido com amigos.

Thommy Schiavo deixa uma filha de 1 ano, Lara, fruto de seu relacionamento com a maquiadora Angra Monaliza, que conheceu durante as gravações de "Pantanal". A perda do ator é sentida profundamente por seus fãs e colegas de profissão, que lamentam o fim prematuro de sua vida e carreira.

