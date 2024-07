Influenciadora morre gravando conteúdo ao cair de cachoeira na Índia

A influenciadora Aanvi Kamdar morreu após cair em uma cachoeira na Índia. As autoridades locais revelaram que a jovem despencou da cachoeira Kumbhe, que fica próximo de Mumbai, quando estava gravando conteúdos para sua página no Instagram.

Segundo a revista People, Aanvi era blogueira de viagem e caiu em um local de díficil acesso. As equipes de socorristas levaram cerca de 6 horas para resgatar a jovem em um desfiladeiro rochoso. "Ela caiu de um trecho duro e escorregadio de pedras a 91 metros e não pôde ser vista inicialmente", disse um socorrista. A equipe médica afirmou que tentaram a reanimação dela, mas a influenciadora morreu no caminho do hospital.

De acordo com o site The Time of India, a Cachoeira Kumbhe é uma grande atração turística, que atrai visitantes de todos os lugares do país. Um dos acidentes mais comum da região acontece quando os turistas resolvem nadar e são arrastados pela força da água.