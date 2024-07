Assaltante morre atropelado por ônibus após roubar celular de idoso

Um adolescente de 17 anos foi atropelado por um ônibus poucos segundos após roubar o celular de um idoso de 71 anos na Lapa, São Paulo, na última sexta-feira.

O jovem foi socorrido e levado ao Hospital da Brasilândia, mas não sobreviveu aos ferimentos.

O incidente foi capturado por câmeras de segurança. As imagens mostram o idoso com o celular no ouvido. Em seguida, o adolescente se aproxima rapidamente, rouba o aparelho e começa a correr.

No momento da fuga, ele não percebe que um ônibus se aproximava e acaba sendo atropelado pelo veículo, que não conseguiu frear a tempo.

O intervalo entre o roubo do celular e o atropelamento foi de apenas 2 segundos.

A polícia registrou o caso e solicitou perícia e exames ao Instituto de Medicina Legal (IML).







