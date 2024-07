Ex-panicat admite ter resistido à prisão, mas diz que foi assediada por PM

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-panicat Ana Paula Leme, que foi presa no sábado (20) por suspeita de desacato e embriaguez ao volante, admitiu ter resistido à prisão, mas alegou que se sentiu assediada sexualmente por um dos agentes que estava naquela ocorrência.

Ana Paula explicou que naquele dia tinha saído de um salão de beleza e decidiu parar na loja de conveniências de um posto de gasolina. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da RecordTV, exibida neste domingo (28), ela contou que na ocasião parou para comer um salgado e que tomou duas cervejas no estabelecimento onde ocorreu a confusão.

Funcionária da loja acionou a polícia após a famosa, supostamente, se negar a pagar pelo consumido, o que ela nega. Quando os agentes chegaram, Ana Paula admite ter reagido à prisão. A ex-panicat também alega que foi agredida pelos agentes, além de ter sido assediada por um dos militares. "Eu fui agredida moralmente, psicologicamente, mas acredito que fui agredida sexualmente porque ele começou a olhar o meu decote e a fazer brincadeiras, comentários que me deixaram constrangida".

Leme afirmou que um PM homem não poderia prendê-la, mas sim uma agente mulher. "Eu fui agredida, quase cai, escorreguei. Você acha que um policial homem poderia me tocar? Está tudo errado, teria que ser uma policial mulher".

Para Leme, o agente fez um "teatro" para, supostamente, simular ter sido agredido por ela. "Acho que ele fez um teatrinho porque o meu pé passou a 10 centímetros [de distância] do corpo dele".

Polícia Militar de São Paulo rebateu acusações feitas por Ana Paula. Em nota enviada ao programa, a corporação afirmou que os agentes seguiram "os protocolos operacionais padrão e com total respeito à suspeita". Ainda, a PM-SP ressaltou que Leme "resistiu à condução para a delegacia e ainda chutou um dos agentes [por isso] os PMs precisaram contê-la".

PM destacou que laudo do IML constatou que Leme estava com hálito etílico no momento da prisão. A ex-panicat, entretanto, nega que estivesse embriagada e sugere que pode ter havido uma "armação". O inquérito foi concluído e enviado ao Ministério Público estadual, que dará prosseguimento ao caso.

Entenda o caso

Leme foi presa na loja de conveniência de um posto de combustíveis. Ex-panicat parou no estabelecimento para tomar cerveja e pediu um lanche, segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de São Paulo.

Ex-panicat já chegou à loja com sinais de embriaguez, segundo uma funcionária do local relatou à PM. No estabelecimento, Ana Paula teria consumido três cervejas e pedido um salgado, mas reclamado do gosto da comida. Posteriormente, ela teria reclamado e, supostamente, se recusado a pagar o valor que havia consumido.

Funcionária da loja exigiu o pagamento, mas teria sido xingada por Ana Paula. A funcionária acionou a PM e, após a chegada dos agentes, a ex-panicat teria negado a recusa em pagar o débito ou que tivesse ofendido a empregada do local.

Ela se recusou a informar os documentos pessoais, segundo a PM. Posteriormente, ao saber que seria presa, ela teria desacatado os agentes e agredido fisicamente um deles com chutes, inclusive em sua genitália.

Ana Paula Leme integrou o elenco do extinto humorístico Pânico. Ela também participou do reality Casa Bonita, do Multishow. No Instagram, a artista soma cerca de 175 mil seguidores. Ainda, ela já foi eleita Miss Reef Brasil e posou para as páginas da Playboy.