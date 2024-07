Djavan agradece Rayssa Leal após skatista competir ao som de suas músicas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para aplacar o nervosismo durante a prova de skate nas Olimpíadas de Paris, Rayssa Leal não tirou os fones de ouvido em nenhum momento. A maranhense de 16 anos manteve-se a todo instante concentrada e, no final, conquistou a medalha de bronze.

Após a vitória, em entrevista a jornalistas, a jovem disse que, entre as músicas que tocavam no aparelho, estava Djavan, com a canção "Amor Puro".

A notícia chegou até o cantor, que foi ao seu perfil oficial no X para agradecê-la. "Parabéns, Rayssa Leal! Você brilhou", escreveu o artista.

Rayssa agora tem duas medalhas olímpicas no currículo -ela foi prata em Tóquio, em 2021, aos 13 anos- e é dona de duas das três maiores notas da história do skate street feminino nos Jogos.