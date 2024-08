Com medalha inédita da ginástica, Globo chega a 51 milhões e tem maior audiência desde Copa

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A conquista da primeira medalha por equipes da ginástica artística brasileira na última terça (30) fez a Globo bater a marca de 51,4 milhões de pessoas alcançadas durante as transmissões dos Jogos Olímpicos de Paris. O resultado soma o alcance na TV aberta e na TV por assinatura, através do SporTV. Os números são do Kantar Ibope.

São mais de 3,3 milhões (+7%) de pessoas acima do alcance médio das faixas nas 4 terças-feiras anteriores (TV Globo + Canais Sportv) na empresa, algo considerado muito alto para o atual momento.

Na faixa da tarde (12h às 18h), quando foi exibida a final por equipes da ginástica e mais jogos do basquete masculino (Brasil x Alemanha), boxe, natação, do vôlei de praia feminino (Brasil x Espanha) e do handebol feminino (Brasil x França), foram 41,4 milhões de pessoas impactadas. É um aumento de 3,3 milhões ou 9% no comparativo com as quatro terças anteriores.

Em São Paulo, o vôlei de praia masculino (Brasil X Cuba) registrou 7 pontos e superou a média das 4 semanas anteriores no horário em 3%. Ainda pela manhã, com a transmissão do vôlei de praia feminino (Brasil X Lituânia), a TV Globo registrou 10 pontos, em São Paulo, e 13 pontos, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, cada ponto equivale a 191 mil telespectadores. No Rio, são 165 mil.

Trata-se do recorde de audiência da faixa às terças-feiras desde fevereiro de 2023 nas duas capitais. Além disso, superou a média das 4 semanas anteriores no horário em 27% e 26%, respectivamente, na praça paulista e carioca.

No horário da tarde, com a ginástica artística, a TV Globo registrou 16 pontos no PNT. Foi a maior audiência às terças nesse horário desde a Copa do Mundo de 2022. Em São Paulo, a audiência foi de 15 pontos, e 19 pontos no Rio. É a maior audiência da faixa às terças-feiras desde dezembro de 2022 em ambas as praças.

Além disso, superou a média das 4 semanas anteriores no horário em 37% e 34%, respectivamente, na praça paulista e carioca.

Entre os jovens entre 14 e 34 anos, a Globo também alcançou a maior audiência às terças desde a Copa do Mundo 2022. No Rio, a audiência também superou todas as exibições de ginástica dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.