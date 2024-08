Em testamento, Jô Soares deixou doação para a causa autista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jô Soares (1938 - 2022) deixou, em seu testamento, uma doação para instituições que auxiliem pessoas com autismo.

As informações são do colunista e apresentador do Terra, Fefito. De acordo com Flávia Pedras Soares, ex-mulher de Jô, após meses de entrevistas, a quantia foi dividida entre quatro instituições em São Paulo, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso.

O artista teve um filho, Rafael Soares, que viveu a vida toda com o diagnóstico. Rafael acabou morrendo de câncer, aos 51 anos.

Ele era filho de Jô com a atriz Teresa Millet Austregésilo, com quem foi casado entre 1959 e 1979. Ele fazia parte do espectro autista em um nível severo.