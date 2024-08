Adele interrompe show pra assistir à final dos 100m feminino nas Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Adele, 36, interrompeu o seu show em Munique, na Alemanha, para assistir à final dos 100 metros rasos feminino nos Jogos Olímpicos de Paris.

Fãs compartilharam nas redes sociais vídeos em que mostram a cantora transmitindo a corrida. Segundo a imprensa internacional, Adele reuniu cerca de 80 mil pessoas em seu show.

Apesar de nenhuma corredora alemã ter participado da final, a cantora fez questão de acompanhar a sua compatriota Daryll Neita, que terminou em quarto lugar. Julien Alfred venceu a prova e deu à Santa Lúcia a primeira medalha em Olimpíadas da história do país.

Adele está realizando sua turnê pela Europa e reuniu 80 mil pessoas em uma arena feita exclusivamente para ela. Segundo o jornal "BILD", a estrutura custou 40 milhões de euros, o equivalente a R$ 250 milhões na cotação atual.

Ainda conforme o jornal, foi colocado uma tela de 220 metros de comprimento de LED no palco de quatro mil metros quadrados. O objetivo é o de entrar no Livro dos Recordes do Guinness como "A maior tela ao ar livre de todos os tempos".